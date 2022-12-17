賴清德角逐民進黨主席眾望所歸，已取得2024年總統大選的門票，但賴清德的台獨立場、民進黨的兩岸政策很可能成為他角逐大位的罩門，因此民進黨「大選檢討小組」召集人鄭文燦日前指出，未來在兩岸論述上或許要有所調整。因此就有港媒認為，「台海局勢的緊張，是台灣多數民眾不樂見的，甚至是最為擔心的，更不希望戰爭」，引發討論。

鄭文燦日前在敗選檢討時表示，「抗中保台」被反操作成「戰爭恐懼」，讓不少民眾心生畏懼，未來在兩岸論述上或許要有所調整。但鄭也強調，蔡總統的執政路線是追求兩岸的和平穩定，不會因壓力而屈服。以勝選為優先考量的民進黨，未來會如何調整兩岸論述令外界關注。

而根據港媒《中評社》的報導指出，「民進黨的兩岸論述很難有根本性的方向上的調整」，而這幾年台海局勢的緊張，是台灣多數民眾不樂見的，甚至是最為擔心的，因為越來越複雜嚴峻的台海局勢，已經嚴重影響台灣的和平與安全，嚴重影響台灣的經濟民生。

該份報導最後更強調「抗中不能保台」，但民進黨也許還會繼續維「抗中保台」的論述和路線，可這樣其實並不符合台灣長遠的利益，也證明這其實是行不通的，不過民進黨內也有一些人開始了解「處理好兩岸關係」，將對台灣非常重要，只是這種聲音、這股力量仍然薄弱。