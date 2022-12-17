冷冷的寒流陸續降臨，預告即將到來的冬至節慶；而為了讓僑外生體驗象徵溫暖團圓的傳統文化，景文科技大學於15日火熱舉辦冬至湯圓聚活動；學務處與僑外生聯誼會社團精心策畫遊戲闖關、書畫春聯及品嘗鹹甜湯圓，于第校長與謝淑芬學務長亦蒞臨參加，共同與僑外生歡度佳節。

于第校長於活動時時表示，冬至是團圓的節日，今天與僑外生同學們如家庭般，在景文科大共同歡度冬至佳節，特別祝賀各位同學天天快樂；接著除了與同學們共同遊戲闖關外，並與僑外生們一起用毛筆揮毫寫下一個「滿」字，再次祝福大家圓圓滿滿，同學們也紛紛拿起自己寫得最美的春聯吉祥話，共同留下歡樂美好的影像合影記憶

景文科技大學於15日火熱舉辦冬至湯圓聚活動。（校方提供）

來自日本的荻堂盛一郎表示，這是他第一次吃湯圓，感覺特別美味，而今天的冬至活動，讓他想到在家鄉過聖誕節的情形，感覺很溫暖；而來自馬來西亞的學生許绮芬說：「來台灣前，每年都會去阿嬤家過冬至吃湯圓，不過受到疫情影響，已經兩年沒回家鄉；每逢佳節倍思親，但今天可以跟來自世界各地的同學一起品嚐湯圓，讓我深感溫馨。」。

景文科大僑聯會會長洪詩瑜表示，非常感謝學校安排這麼好的活動，讓離家年餘的國際同學們能共聚一堂，享受校園家庭的溫暖。