卑南族利嘉部落盼了60年的新建巴拉冠，今天落成啟用。（莊哲權攝）

卑南族利嘉部落盼了60年的新建巴拉冠，今天落成啟用。（莊哲權攝）

卑南族利嘉部落盼了60年的新建巴拉冠，今天落成啟用。（莊哲權攝）

卑南族利嘉部落盼了60年的新建巴拉冠，今天落成啟用。（莊哲權攝）

台東縣卑南族利嘉部落「巴拉冠」（男子聚會所），早期因西方宗教傳入，及人口外流等因素而消失，族人歷經2年以傳統工法打造，今日落成啟用，長老們圍坐在巴拉冠剛升起的熊熊烈火旁共商大事，頭目潘村雲感動地說，表示，族人期待這1刻，已經等了60年。

今天在卑南鄉利嘉國小梅園旁廣場上，族人盛裝出席新建巴拉冠啟用儀式，雖然下著冷冷的雨，仍燒不熄族人熱切的心，頭目潘村雲說，他們等待這1天已經等了1甲子，終於卸下60年來沒有巴拉冠可以舉行年祭的夢魘，大家都歡欣鼓舞。

落成啟用典禮由祭司進行除穢儀式後，在祖靈屋引燃火把遞給壯年團，再交給少年團，帶到巴拉冠裡面升火，耆老們圍坐在熊熊烈火旁談古道今，潘村雲說，以後部落所有的歲時祭儀，都會從該處取火，這盆火將生生不息；薪火傳承的儀式後，族人在巴拉冠前唱歌跳舞，大啖原住民風味餐，開心迎接這歷史性的一刻。

潘村雲表示，巴拉冠是族人的精神堡壘，舉凡教育、文化、解決紛爭、災難應變，都要在巴拉冠進行行，早期因為西方宗教的傳入，加上人口外流及耆老相繼凋零 ，利嘉部落已經60年沒有傳統聚會所，歲時祭儀也中斷了多年，透過前議員江堅壽、議員鄭崗山協助爭取，終於獲得縣府教育處同意，由利嘉國小提供校園後方500坪土地建置傳統巴拉冠，2020年5月底動工，歷經兩年終於完工。

新建巴拉冠依照日治時期所留傳下來的傳統樣貌文獻興建，在縣府、卑南鄉公所、台東林管處、台電、卑南文化公園等機關單位協助下，採用木頭、竹子、檳榔樹等建材，雇用族人以傳統工法建造，以榫接及藤條綑綁取代五金，完全沒有用到鐵釘或鐵線，未來除了是文化傳承以外，也做為學校鄉土教育的場域。