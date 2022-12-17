新竹市長當選人、民眾黨立法委員高虹安疑涉入助理詐領費，在16日以60萬交保。前立委郭正亮今（17）日在節目《新聞大白話》中指出，高虹安最好就職後馬上去找新竹大秘寶，挖得越多，越有可能保命。

郭正亮表示，高虹安這個案子已經吵很久了，但檢調急成這樣，要在12月25日前就給下馬威，一定會讓大家聯想到新竹大秘寶的嚴重程度，才會在她就職前給她很大的壓力。他強調，高虹安最好先找一個很會辦案的副市長，辦到「天怒人怨」為止，且高就職也要馬上去挖新竹大秘寶，找得越深，挖得越醜陋，越能保命，根據過往的經驗就是如此。

郭正亮呼籲高虹安，妳要尊重選民選你的主要正當性，他們是希望妳去揭開新竹大秘寶，上任後就應該用幾個月的時間努力去辦案，兩邊就是要硬碰硬，檢調可以大動作調查，妳身為新竹市長也可以拼命揭弊。

對於高虹安會不會在就職被前羈押，郭正亮認為不太可能，直批是天方夜譚，綠營媒體談論這件事，就知道他們急到什麼程度，這讓人感覺高虹安一就職就會發生天大的事情。他稱民進黨總召柯建銘比較有EQ，怕箭射到自己身上，高虹安的案子一發生，馬上喊出尊重司法。