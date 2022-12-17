桃園市龍潭區姐夫農場由青農鍾志忠經營，他推出出租小雞與孵蛋體驗，不只進入學校讓學童體驗生命教育，疫情期間民眾待在家有小雞陪伴更受歡迎，18歲自學生趙之安與他合作，攜手推動公益募資，期盼籌措25萬元前進10家育幼院，讓小雞們陪伴弱勢孩童，讓更多人能感受到愛與建立自信。

鍾志忠的出租小雞由他提供雞籠、飼料與小雞，待租期屆滿再交還給他，可避免小雞長大後面臨棄養與宰殺問題，許多學校向他租小雞讓學童體驗生命教育，讓孩童們學會照顧與負責任，而疫情期間，許多家長在家遠距工作，小雞也成為親子間情感潤滑劑大受歡迎。

趙之安說，自己也是出租小雞客戶之一，透過活動讓無法實際造訪農場的家庭，在家也能進行農事體驗及生命教育，他也從中體驗受精卵的孵化到小雞出生的陪伴與照顧，覺得過程很有意義，於是兩人開始討論希望能讓更多孩子參與這項生命體驗。他也認為，透過孵化、陪伴小雞，可以讓更多孩子學會負責任及習慣養成。

鍾志忠與趙之安決定將療育的孵蛋及小雞出租飼養推廣到育幼院，為缺乏陪伴的孩子帶來全新的生命體驗，也讓成長中的孩子感到溫暖以及被需要。兩人目前正在挖貝Wabay平台進行募資，一間育幼院花費2萬5000元，預計服務10家育幼院，募款截止日期至2023年1月17日晚間8點，可單筆贊助100、500、1500及3000等款項，另外也有企業贊助，詳細計畫內容可上網搜尋「初生小雞教會孩子的生命功課｜沉浸式校園巡迴公益募資計畫」。