農曆年菜需求湧現，超商也卯起來搶市，其中統一超(2912)7-ELEVEN透過預購平台及實體門市線上線下整合，以「錢兔似錦」為主題，推薦「星級年菜」，預計帶動整體業績成長1成以上；全家(5903)今年導入「米其林餐廳」、「星級飯店」、「名廚聯名」等三大特色年菜，萊爾富則推出「幸福年菜」預購專刊，主打名店功夫菜，精選全台人氣商品，網羅老字號名店與知名餐飲集團等，預估今年年菜整體預購表現可望再成長逾20%。

農曆年將至，購置年菜需求快速增溫，據7-ELEVEN內部銷售觀察，民眾選購年菜偏愛購買佛跳牆、雞湯、魚料理等傳統料理，且除名店餐廳外，星級飯店、米其林推薦餐廳也深受民眾青睞；7-ELEVEN預購誌年菜主打「星級年菜」，網羅紫艷餐廳、君悅酒店、涵碧樓、晶華酒店等13家星級飯店、米其林餐盤推薦餐廳，推出獨家限定商品，即日起至2023年2月3日，年菜預購誌指定商品還可享任選3件92折優惠。同時為方便民眾就近採購外帶年菜，7-ELEVEN年菜預購虛實並進，除了透過門市訂購外，也可使用「i預購」平台下單，預計可帶動業績成長一成以上。

看好產值上看60億元台灣年菜市場，全家便利商店年菜預購活動提前開跑，今年整體預購量較去年同期成長2倍，顯見不少消費者仍習慣在家吃團圓飯，瞄準消費者想在家輕鬆品嘗名店年菜的需求，全家便利商店今年導入「米其林餐廳」、「星級飯店」、「名廚聯名」等三大特色年菜，網羅山海樓、六福客棧、富錦樹台菜香檳等知名餐廳的豐盛年菜；更對應現代人注重健康、養生的需求，攜寬心園、養心茶樓等蔬食名店推出多款獨家蔬食菜色，希望能衝高年菜預購業績。

萊爾富搶攻新春年菜商機，於門市推出「幸福年菜」預購專刊，精選全台人氣商品，包含「團圓套餐」、「豬事吉祥」、「吃雞起家」、「經典手路」、「萬年餘糧」、「山珍海味」、「王品嚴選」、「佛跳牆」、「圍爐湯品」、「蔬食主義」等十大類，方便消費者輕鬆找到需求品項。

此外，據萊爾富內部觀察，除可自由搭配的年菜，整套搭配、極為省事的組合套餐也很受歡迎，近年客層更有年輕化趨勢，看準小家庭需求，萊爾富也推出適合家庭人數少的懶人圍爐套餐，萊爾富預估，今年年菜整體預購表現有望再成長逾20%。