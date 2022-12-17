2022年即將進入尾聲，線上影音匯流平台也陸續公布年度收視排行，遠傳friDay影音持續颳「韓」流，《財閥家的小兒子》不但於韓國刷新該劇收視紀錄，同樣為平台不分類及戲劇類收視冠軍；台灣大旗下MyVideo電影榜由《捍衛戰士：獨行俠》奪下冠軍，《村裡來了個暴走女外科》、《小姐不熙娣》則分別稱霸戲劇類、節目類。

遠傳friDay影音年度收視排行出爐，公布戲劇、電影、綜藝、動漫各大類前三名，戲劇類為收視主戰力，綜藝類則是成長大贏家。不分類總收視排行前五名被韓流影視包辦，《財閥家的小兒子》成績亮眼，不但於韓國刷新該劇收視紀錄，同樣為平台不分類及戲劇類收視冠軍，在韓流內容加持，民眾付費使用意願持續攀升，整體付費會員收視人口成長25%，顯見民眾也對OTT平台的依賴度增加。遠傳friDay影音統計，戲劇類仍是遠傳friDay影音收視主戰力，總收視用戶中有50%觀看韓劇，相較於去年，觀看韓劇及日劇的付費會員各成長76%及91%，綜藝更是大幅成長157%，顯見此三類是最主要吸引付費的內容類別。

日劇部分，遠傳friDay影音持續深耕日迷觀眾市場，年度日劇排行榜前三名依序為《勿說是推理》、《前男友的遺書》、《初戀的惡魔》。電影類以好萊塢電影拔得頭籌，由湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》奪冠；其次為韓國網友口碑狂爆喜劇《金派特務》；動漫蠟筆小新劇場版《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》緊追其後獲得第三名。綜藝類是遠傳friDay影音今年成長大贏家，全年總收視人次成長高達9成。今年熱播綜藝很「韓」，第一名仍由長青綜藝節目《Running Man》拿下；其次為素人戀愛實境秀《換乘戀愛》第二季；第三名則為冒險節目《BIONG BIONG地球娛樂室》。

台灣大旗下影音平台MyVideo 公布「2022年度影音排行榜Top 10」，《捍衛戰士：獨行俠》奪下電影榜Top 10冠軍；蔡淑臻主演的《村裡來了個暴走女外科》、小S主持的《小姐不熙娣》則分別稱霸戲劇類、節目類。值得注意的是，戲劇榜Top 10中，台劇即強勢攻佔5個席次，MyVideo共同出品的《茁劇場》系列作品更有兩部擠進前5名。在多部優質台灣原創影視帶動下，MyVideo APP總觀影次數破1.8億次，月均活躍用戶數較去年成長4成，網路新申辦用戶數年成長2倍。

解析MyVideo節目榜Top10榜單，可以發現觀眾喜好以真實人性為賣點的「實境秀」節目，包括台灣自製的實境節目《全明星觀察中》、《阮三個》、《花甲少年趣旅行》搶下節目榜三席； Discovery約會實境秀《裸身求愛21天》以及今年西洋演藝圈最熱門話題記錄片《強尼戴普VS安柏赫德》則分別搶下第三名、第九名，成為台綜掛帥的節目榜Top10中，惟二的海外節目。