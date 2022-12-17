中共中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任韓文秀今日在中國經濟年會上表示，今年中國經濟增長與年初的預期目標存在差距，但其他多項指標都較好完成。一些面向未來的結構性指標有突出的表現，預計今年中國經濟總量超過120兆元（人民幣，下同）。

韓文秀表示，今年脫貧攻堅成果持續鞏固。脫貧縣人均可支配收入實際增長高於全國平均水平，沒有發生系統性返貧、規模性返貧。就業形勢總體穩定，產業升級取得積極進展。新能源汽車產銷量和出口量都是世界第一。特別是新能源汽車出口達到70萬輛，增長超過一倍。國產首架C919飛機交付東航，累計訂單超過400架。糧食產量連續8年保持在1.3兆斤以上，國際收支狀況良好，外匯儲備保持在3兆美元以上。

韓文秀指出，在全球通膨創40多年新高的情況下，中國物價水平保持平穩，居民消費價格上漲2％左右，糧食安全、能源安全、人民生活都得到有效的保障。