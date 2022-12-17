大陸中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任韓文秀17日在2022—2023中國經濟年會上表示，預計今年經濟總量超過人民幣（下同）120兆元。他還說，明年大陸經濟可能總體回升，在全球形成一個獨立的向上運行的軌跡。

中國2021年經濟總量為114.4兆元，GDP年增率8.1％。

韓文秀指出，今年經濟增長與年初的預期目標存在差距，但其他多項指標都較好完成。一些面向未來的結構性指標有突出的表現，預計今年經濟總量超過120兆元。

韓文秀表示，今年脫貧攻堅成果持續鞏固。脫貧縣人均可支配收入實際增長高於全國平均水準，沒有發生系統性返貧、規模性返貧。

韓文秀指出，就業形勢總體穩定，產業升級取得積極進展。新能源汽車產銷量和出口量都是世界第一。特別是新能源汽車出口達到70萬輛，增長超過一倍。國家首架C919飛機交付東航，累計訂單超過400架。

糧食產量連續8年保持在1.3兆斤以上，國際收支狀況良好，國家外匯儲備保持在3兆美元以上。在全球通膨創40多年新高的情況下，大陸物價水準保持平穩，居民消費價格上漲2％左右，糧食安全、能源安全、人民生活都得到有效的保障。

韓文秀還表示，大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，資源要素條件可支撐，綜合研判，明年世界經濟增速可能會明顯下滑，而大陸經濟可能總體回升，形成一個獨立的向上運行的軌跡。

韓文秀表示，今年以來，大陸先後推出實施了一系列擴大有效需求，促進結構優化的政策措施，包括減稅降費，退稅緩稅，創設政策性、開發性金融工具用於支持擴大有效投資，通過專項再貸款支援重點領域設備更新改造，推動擴大製造業中長期貸款，利用地方專項債限額空間增加專項債發行，提前下達部分明年專項債的限額，以及促進房地產市場平穩發展的金融十六條等措施。

他指出，這些政策措施下一步該延續的延續，該優化的優化，政策效應將在明年持續顯現。明年還要根據實際需要陸續推出一些新政策、新措施。那麼存量政策、增量政策同向發力，將積極促進經濟恢復發展。