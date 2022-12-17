參與營隊的大學生也在陪伴互動中對金門有更深一層的認識，並產生更深厚的愛護與認同感。(圖／金大提供)

金門不光是名勝古蹟，背後的歷史文化及民俗風情等多元風貌才是讓人沉醉不已的體驗。(圖／金大提供)

國立金門大學為鼓勵地區國中小學的學生走出戶外、親近大自然，並對在地自然生態及家鄉文化有更深入的了解與認同。日前該校社工系與金沙鎮忠孝新村社區發展協會、金寧國中小學部共同舉辦「金地文化讚」及「金天出門玩」營隊活動，帶領學童在踏青旅遊歡樂氣氛中拓展生活經驗、領略家鄉之美。

金大表示，「金地文化讚」及「金天出門玩」2項營隊活動，在教育部青年發展署指導下，利用每週三下午及週六、週日時間，從11月中旬持續舉辦至12月中旬，為期共一個月。

金大社工系主任黃誌坤指出，該學系發展重點與特色是扎根離島偏鄉社會，落實實務導向的課程規畫，積極與金門當地社福機構及社區合作。並鼓勵學生關心在地社會議題，應用所學以實際行動關懷自己生活成長的金門，也期望學生在實作中培養專業能力並累積社工實務經驗。

黃誌坤強調，今(2022)年在該系師長的鼓勵及指導下，已執行教育部青年署及內政部移民署等7個服務行動方案，成效卓越。這次的活動，不僅帶給學童有趣又充實的學習和歡樂回憶，也強化該校與社區的友善連結，並善盡大學社會責任。

擔任活動指導老師的社工系教授童小珠則表示，金門不光是名勝古蹟，背後的歷史文化及民俗風情等多元風貌才是讓人沉醉不已的體驗。該活動從「對在地文化的認識是對地方認同的開始」理念出發，結合12年國教課綱及聯合國SDGs永續發展目標，規畫「金地文化讚」及「金天出門玩」兩個營隊活動，透過一系列大手牽小手玩樂趣營隊活動，從做中學及生活即教育的情境學習中，不僅中小學的學童對故鄉有更多了解，參與的大學生也在陪伴互動中對金門有更深一層的認識，並產生更深厚的愛護與認同感。

金大表示，本系列活動為「教育部青年發展署獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫」。學員們透過活動互動體驗及有獎問答，可激發學童好奇探索及高昂學習興趣，並讓出遊及學習成為記憶中最美好的部份，期盼日後有更多寓教於樂、同遊共學的活動。