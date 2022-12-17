雲林縣漁民嚴防虱目魚凍斃，隨時準備抽取水溫較高的地下水加溫。（張朝欣攝）

今年首波寒流來襲，雲林縣沿海漁民嚴防寒害，口湖鄉漁民17日表示雲林地區白天氣溫約15度，虱目魚還撐得住，但入夜後可能出現10度以下低溫，目前大家已備妥抽水機，準備隨時抽取水溫較高的地下水因應，未來2天將是關鍵期，若虱目魚等水產養殖物撐不過去，成本無法回收，農曆春節就難過了。

雲林沿海口湖、四湖、台西、麥寮等鄉鎮有數千公頃文蛤養殖池，漁民將虱目魚、紅衫魚、金錢魚等吃藻類工作魚與文蛤混養，其中虱目魚最不耐寒，一旦氣溫低於10度，便很容易出現大量凍斃情況，因此漁民們在寒流來襲前幾天，便開始設置擋風牆等防寒設施，希望將損失減至最少。

口湖鄉何姓漁民表示，17日雲林沿海風勢強勁，伴隨間歇性下雨，體感溫度很低，所幸白天溫度還有約15度，虱目魚並未出現損傷，但入夜後氣溫可能降至10度以下，因此他每隔一段時間就到魚塭巡視有無異狀，準備隨時抽取水溫較高的地下水注入魚塭。

何姓漁民說，目前文蛤池邊價每台斤約60元，虱目魚也是60元左右，價格還算不錯，文蛤不怕冷，虱目魚若被凍斃，不僅收入減少農曆年會很難過，要重新放養，還要等到明年3月後天氣開始變暖，對漁民的生計影響很大，18日溫度會更低，大家都不敢掉以輕心。

雲林縣政府農業處指出，目前縣內尚未傳出寒害災情，但低溫會持續至18日，提醒農漁民要持續防寒害，不耐寒的蔬果可覆蓋不織布、迎風面設置防風設施；魚塭北側搭蓋防風棚、加強越冬溝保溫；畜禽業加強仔畜禽的保溫及管理，隨時注意畜舍溫溼度。