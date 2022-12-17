許多人喜歡在頭髮上作造型，勤跑髮廊變換風格，不過一名女網友表示，最近友人想要把頭髮染色，還希望是「最黑的那種」，卻頻頻遭到設計師打槍，沒有一個人願意做這門生意，讓她不禁好奇背後究竟是什麼原因？而這段過程被PO上網後，就有內行網友透露，「染黑賺不到錢，翻船的話糾紛會很大」。

原PO在PTT發文表示，近期有位友人想到髮廊把頭髮染黑，「色卡最黑那種，想把自己頭髮顏色搞得像假髮」，不料問了多位設計師後，大家都像是說好一樣直接拒絕，甚至還有人表示「強烈不建議」。

雖然原PO的友人表明，想染黑的目的就是希望能斷自己後路，未來3至5年內都不要再染髮，直說：「絕對不會後悔之後也不會想要改顏色」，但仍沒有設計師願意幫忙染髮，讓原PO也感到好奇，「為什麼普遍設計師都拒絕這麼做？」

貼文曝光後，引來不少內行人留言，「兩個關鍵字：卡色，其他自己領會」、「染黑就無法再改色了，只能直接剪掉」、「染黑賺不到錢，但是翻船的話糾紛會很大」、「哪天有人問，天啊誰幫你染的，卡色這麼嚴重，你隨口說某某設計師，他就背鍋了，沒人想為了幾千塊背上這種沒常識的臭名」、「3到5年不想染頭髮，設計師賺什麼？」