第25屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽12月23日至29日在嘉義縣市12處球場精彩開打，雖然受新冠肺炎疫情影響，今年國外球隊無法跨海參賽，但仍有在台日僑學校熱情參賽，以及來自全台的高年級189隊及低年級60隊，共有249支隊伍踴躍報名，賽事精彩可期。

市長黃敏惠表示，運動是教育的一環，嘉義市推行運動風氣，發展運動經濟不遺餘力，諸羅山盃國際少棒球邀請賽結合公、私部門共同接力傳承深耕25屆，已是國際知名的少棒競技場。

同時，市府積極整修及新建嘉義市各運動場館，如港坪運動公園風雨籃球場興建、體育場館內地板及設施整修、西區國民運動中心規畫建設等，增加市民運動場域，促進更多國內外賽事進嘉義市舉辦。

市府教育處表示，本屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，特別邀請美國職棒匹茲堡海盜隊陳柏毓選手作為代言人，期待陳柏毓的努力及勤奮的表現，成為小選手們的楷模。

市府表示，歡迎全國棒球迷12月23日到29日來到嘉義市觀賞賽事，為選手加油吶喊，感受嘉義KANO棒球魂的熱血。

陳柏毓在2020年10月加盟美國職棒匹茲堡海盜隊，簽約金為大聯盟實施金額限制後最高的台灣選手。