賴姓酒駕男硬切擦撞，竟持扳手砸毀休旅車車窗，還用辣椒水襲警。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

路肩硬插車道！男拿扳手砸車窗「朝警噴辣椒水」 超慘下場曝

路肩硬插車道！男拿扳手砸車窗「朝警噴辣椒水」 超慘下場曝

43歲賴姓酒駕男16日晚間駕車行經龜山區，左彎時硬要從路肩插進車道，和賈男駕駛的休旅車發生擦撞，賴男竟持扳手砸毀車窗和車身，警方獲報到場，賴男不但對警噴罵「五字經」，更朝警噴辣椒水，警方立即逮捕，經抽血換送酒測值達每公升0.8毫克，訊後依公共危險罪、妨害公務罪嫌移送法辦。

51歲賈男駕駛休旅車昨晚近7點半行經龜山區復興一路與文化二路口時，賈男順著車流左轉後延外側車道前行，豈料43歲賴姓男子駕駛的轎車突然從後側路肩要插入，賴男強行往前，不但擦撞到賈男的休旅車，還碰撞到路邊停車的轎車。

賴男強行通過後將車停放在賈男車前阻擋，隨即下車叫罵，並朝駕駛座的窗戶先用手狂捶，再拿出扳手敲擊，賈男一度往前開逃離，不但駕駛座窗戶被敲碎，後擋風玻璃也碎裂，車身板金也凹陷毀損。

龜山分局坪頂派出所員警獲報到場處理，賴男仗著酒意不願配合盤查，不但口出惡言，還對員警噴辣椒水，員警隨即以強制力將賴男逮捕，經醫院抽血換算酒測值達每公升0.8毫克，全案依公共危險、妨害公務罪嫌移送法辦。警方強調嚴正執法，不容許民眾藉酒意挑戰公權力。