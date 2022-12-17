獅潭鄉首座汶水親子河濱公園，17日啟用，採用茶壽造型打造兒童溜滑梯。（謝明俊攝）

獅潭鄉稻草編織達人劉玉英擅長編織茶壽。（謝明俊攝）

獅潭鄉稻草編織達人劉玉英擅長編織茶壽。（謝明俊攝）

獅潭鄉首座汶水親子河濱公園，17日啟用。（謝明俊攝）

獅潭鄉稻草編織達人劉玉英擅長編織茶壽，女婿及外孫都傳承稻草編織技藝。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌推動18鄉鎮市1鄉鎮1公園政策，在卸任前夕完成了獅潭鄉親子特色公園，17日上午舉行啟用。公園位在獅潭鄉最南邊的汶水，緊鄰著後龍溪畔，原為汶水老街停車場，目前除了興建當地竹木村活動中心外，利用鄰近老街一隅興建河濱公園，並以獅潭最傳統的「茶壽」意象設計大型溜滑梯，將成為遊客及附近老少居民最佳休憩去處。

徐耀昌推動在全縣廣設親子公園，除了苗栗貓裡喵、竹南獅山、苑裡等3座大型親子公園外，並責成水利處在全縣18個鄉鎮市建置小型的特色親子公園，期望全縣每個鄉鎮市都能有擁有適合老幼一起活動的休憩公園。

獅潭鄉過去因交通不便，所以全鄉仍保存相當純樸的客庄風情，但全鄉最南邊的竹木村的汶水，正臨後龍溪與汶水溪交匯口，又是台6線與台3線交叉口處，屬於交通要道，早年就是經濟發展非常繁榮的交通要道，多年前，汶水老街旁的河階高地被整建闢為老街停車場，鄉公所在此興建竹木村活動中心，縣府水利處撥款與鄉公所合資1300萬元，打造成獅潭鄉汶水河濱親子公園。

獅潭鄉保存許多傳統客庄技藝，過去利用稻草桿編織許多家庭用品，沿傳至今，其中出身汶水的稻草編織達人劉玉英，擅長編織傳統保溫用品「茶兜仔」冬日將熱水瓶保存在裡面，可以維持5、6個小時的水溫，是早年沒有保溫瓶、開飲機的年代中，農村裡用來保溫的最佳物件。由於劉玉英認為過去「茶兜仔」的名稱不雅，所以自行命名為「茶壽」既好聽又吉祥。

水利處在規畫汶水河濱親子公園時，就結合汶水在地客庄特色，以茶壽為造型打造了大型兒童溜滑梯為河濱公園的主題設施，並在周邊設置適合長輩律動設備，讓親子可以同時在此活動。

水利處長楊明鐃表示，目前除了汶水河濱公園完工，在附近的大湖鄉專屬親子公園設在雪霸國家公園管理處園區內，也將近完工，另外，由於獅潭鄉南北縱長，水利處規畫在新店村另設一處親子公園，讓獅潭同享完善的公園設施。