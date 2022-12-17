歷經50年的台中市東區建國市場，自2016年9月間搬遷新址後，分為5個種類區域，共有711攤，打造台中市最大的公有市場，17日舉行建國市場50周年慶活動，現場有500份價值逾100元的商品，優惠通通50元，民眾紛紛搶買，熱鬧滾滾，市長盧秀燕說，建國市場商品應有盡有，農曆新年將屆，鼓勵民眾來採買，還有抽獎機會。

活動現場推「銅板購促銷活動」，民眾搶好康，把握優惠機會提前挑選農曆年貨，為美味年菜加分。此外，為慰勞攤商們多年來的辛勤，市場自治會更準備高達50份獎品給攤商摸彩，讓攤商抽的開心滿足。

市長盧秀燕表示，建國市場50年前完工啟用，搬遷後的新建國市場是台灣最大的公有市場，市場經營多年，備受消費者喜愛，不只批發也有零售，她自己也常到這裡採購，此外，來自世界各地喜歡逛市場的遊客只要到台中，也會到建國市場觀光。

盧秀燕說，建國市場業務蒸蒸日上，經營的很好，也因此在中央經濟部評鑑中，建國市場拿到285顆星的星級數，建國市場總計有八百多個停車位，不只可以買到CP值高的東西，停車也非常方便，歡迎大家多多來消費。

經發局指出，建國市場攤鋪位有711攤，A區鮮魚區、B區肉品區、C區蔬果區、D區熟食區，及E區五金區，於1樓營業，而市場建物配合綠能政策，頂樓正施設太陽能光電設備，規畫電動機車充電站，市場1、3樓提供便利手推車借用，給消費者便利。