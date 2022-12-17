天氣漸涼人們漸漸換上冬裝，而時尚品牌Marc Jacobs也品牌經典包款換上可愛的絨毛新裝，以及適合年末多樣活動、派對的閃亮新裝，讓你冬日也能透過包款完整穿搭風格。冬季最適合的毛絨風格，Marc Jacobs為品牌最熱賣的Snapshot相機包、The Tote Bag 托特包覆蓋上長人造皮草，宛若雪地中出現的毛怪般的模樣十分逗趣可愛，除毛絨款外，也有添加銀絲帶、金銀質感的毛絨款式，兼顧保暖可愛外觀以及閃亮風格。

Marc Jacobs 黑銀雙色水晶鑲嵌The Tote Bag 托特包 (小) 1萬7900元（左）。（Marc Jacobs提供）

年末派對必備的亮眼風格，則可搭配以水晶鑲嵌、亮片刺繡打造的The J Marc、The Tote bag等，品牌也特別為J Marc包於微風信義快閃店中打造巨型打卡點，即日起至12月31日至店購物時，與之合照即有機會擁有只送不賣的限量monogram圖騰雨傘，另消費時出示公開上穿照片的畫面還可直接折抵500元。

Marc Jacobs 水晶鑲嵌The J Marc 肩揹包，2萬1900元。（Marc Jacobs提供）