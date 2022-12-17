新店警察志工中隊舉辦的志工聯誼暨暖心關懷活動，今（17日）於莊敬高職小巨蛋舉行。（新店警察志工中隊提供）

新北市新店警察志工中隊舉辦的志工聯誼暨暖心關懷活動，今（17日）於莊敬高職小巨蛋舉行。新北市警察志工協進會理事長陳儀君、新北市新店警分局長余昭俊、新北市警察志工協進會暖心站總團長許崇修皆到場參與。

在歲末寒冬來臨之際，除了感謝志工們一年來的辛勞，舉辦了音樂欣賞、講座演說以及餐敘活動外，也特別結合了寒冬送暖活動，警察志工協進會總團長許崇修也特別募集了羽絨被及物資，贈送給來參加的關懷戶民眾，而這些關懷戶民眾，都是來自雙城派出所暖心站持續關心的弱勢家庭。

陳儀君表示，感謝各位志工一直以來的辛勞與付出，警察志工協進會也讓大家，在退休後有機會能夠發揮自己的價值，繼續為國家、為社會服務，用自己的力量，溫暖社會的每一個角落。同時也感謝承辦員警的協助。

陳儀君也特別提到，她特別感謝並且敬佩，新北市警察志工協進會暖心站總團長許崇修，她表示許崇修團長總是親力親為，當有人告知，哪一戶關懷戶需要協助，許崇修總是立即前往關懷，並且透過媒合來給予協助。許崇修即使近日身體微恙，也依然不遺餘力的持續他的公益活動。此次活動，提供給關懷戶民眾的物資以及羽絨被，也都是許崇修在民間募集的。讓有需求的民眾，在寒冬中收穫來自社會的溫暖。

此次暖心關懷活動，也特別邀請了生命優化創始人承澐老師前來演說，承澐老師是警眷出身，過世的父親生前在警界服務多年。她曾向儀君議員提起，希望能為警察大家庭付出。陳儀君便安排她來此次警察志工聯誼暨寒冬送暖活動演說。

藉由承澐老師的演說，為大家散播溫暖、散播正能量。同時，承澐老師也提醒大家，不要忽視自己的存在價值，每個人的存在都是有價值、有意義的。即使已經退休或邁入中老年，也依然要把每一天，當做十八歲在過，重視自己的存在、發揮自己的價值，為社會注入力量與溫暖。