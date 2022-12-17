桃園市立圖書館新總館今天正式試營運，圖書館棟為地下2層、地上8層的建物，1至7樓採分齡、分眾的閱讀空間，8樓則為行政辦公室。（陳夢茹攝）

有著最美圖書館之稱的桃園市立圖書館新總館今天正式試營運，市長鄭文燦表示，新總館不僅得到公共工程金質獎，更榮獲國家卓越建設獎肯定，其中1樓有日本知名書店「Tsutaya Bookstore蔦屋」及星巴克進駐，蔦屋書店已取得室內裝修許可，同步開幕，圖書館館內藏書豐富，可滿足所有年齡層的市民。

桃市圖新總館由「圖書館棟」與「電影院棟」共構，電影院棟預計明年5、6月開幕，圖書館棟率先在今天試營運，期間固定每周一休館，為避免人潮擁擠，總量管制入場限2000人。為歡慶開幕，新總館也跨界與全家便利商店合作，20日起至明年3月底，民眾可至系統上預約新總館的書籍，便能到桃園任何一家全家便利商店取、還書，取書費用為50元，還書費用為45元，試辦期間還會贈送25元購物金序號，可於全家消費折抵。

日本知名書店「Tsutaya Bookstore蔦屋」進駐桃園市立圖書館新總館1樓，今天也同步開幕。（陳夢茹攝）

「這裡未來會是學生、情侶、親子的打卡熱點，也將是桃園未來的文化綠洲！」鄭文燦說，新總館藏書近百萬冊，是地方政府層級最大的圖書館，建築以「生命樹」為概念，採用節能採光通風井、綠色螺旋、環保外皮等綠色低碳設計，不只是低碳建築還引進智慧化系統，有預約座位、智慧自助還書系統，備受矚目的蔦屋書店還設有咖啡廳提供下午茶及簡餐。

鄭文燦指出，新總館建築外牆設計「綠色螺旋」的立體綠化步道，可從地面公園通往頂樓花園，所在的藝文廣場也重新整理，藝文廣場左邊為「鐵玫瑰」造型的桃園展演中心，右邊則是「生命樹」造型的圖書館新總館，2場館對稱呼應，未來捷運綠線通車後，藝文廣場設有桃園展演中心G11站，無論借書、看表演、看電影，搭乘捷運就能到達。

桃園市長鄭文燦今天參與開幕記者會時表示，該地未來會成為學生、情侶、親子的打卡熱點，也將是桃園未來的文化綠洲。（陳夢茹攝）

鄭文燦另提及，自己8年任內共投入76億元經費興建23座圖書館，其中有15座已完工，光是新總館的工程經費就高達27億元，更編列2億元經費購置圖書，這代表市府相當重視文化建設。除了新總館以外，市內多間圖書館都各具特色，他舉例，龍潭分館設置「鄧雨賢音樂紀念館」、八德大湳森林公園則建置「兒童玩具圖書館」等。