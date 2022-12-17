遭開單暴怒！板橋男竟「割毀警車座墊」逃逸 囂張畫面曝

真是囂張！板橋一名男子因不滿遭員警開交通罰單，一怒之下竟朝警局旁一排警用機車「割毀座墊」，囂張行為全被監視器拍下，男子犯案後即逃逸，目前警方將調閱其他監視器，將人逮捕。

記者爆料網曝光事發影片，該名男子當時警局旁的騎樓鬼祟地走動，徘迴一會後就拿出利刃朝整排的警用摩托車下手，只見他把其中幾輛機車的座墊割破，過程不到10秒，接著就揚長而去，離譜行為全被監視器給拍下；據了解，該男子疑似不滿交通違規被警方開單取締，才手持刀子報復在員警機車上；警方表示，將後續擴大調閱監視器，將人逮捕。