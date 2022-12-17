台北市立委第三選區補選1月8日投票，國民黨推出台北市議員王鴻薇應戰。準台北市長蔣萬安下午出席活動時說，這次補選是台北市長與市議員選舉延長賽，攸關能否讓國民黨勝選氣勢延續下去或因此遭重挫，盼民眾多幫王宣傳、拉票。

蔣萬安也說，王鴻為競選的台北市第三選區立委席次，「是我過去選區，就是我的本命區」，希望王能承接他這個選區的立委席次。

蔣萬安也提到，這次國民黨能夠勝選，最重要的功勞就是王鴻薇揭發民進黨籍前新竹市長林智堅碩士論文抄襲弊案，讓國民黨在這次選戰氣勢整個翻轉，在台北與其他縣市都取得很好成果，王是有戰功的，這次立委補選要把這份情還給王。

蔣萬安表示，王鴻薇本身條件非常優秀、有戰力，進立院絕對可以站在公理正義一方，好好幫人民發出不平之聲、監督現在執政政府，將現在所有施政缺失、相關弊案一一揭露；王這次願意扛起重擔餐與立委補選，大家要給他支持與力量。

蔣萬安下午出席由國民黨立委賴士葆舉辦的聖誕福音饗宴活動，與台北市前市長馬英九、郝龍斌同台，現場也展現國民黨台北市大團結、傳承氛圍。