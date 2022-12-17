第20屆台東縣議會正、副議長選舉，國民黨中央黨部提名現任議長吳秀華和副議長林琮翰繼續搭當，一般預料過關沒有問題；而僅有兩席的民進黨，原本黃治維、簡維國兩人有意搭檔，但中央黨部督導小組決議，請兩人在正副議長選舉中，均各自投自己。

下屆台東縣正副議長選舉，稍早前傳出多組人馬有意角逐，除了現任吳秀華和林琮翰的組合外，包括重返縣議會的張國洲，以及資深議員陳宏宗和實力雄厚的陳志峰，新秀潘貴蘭，都被點名。

民進黨在台東縣議會只有黃治維、簡維國2席，原本兩人有意搭檔競選正副議長，但中央黨部督導小組決議請兩人在正副議長選舉中，均各自投自己。黃治維表示，台東30席縣議員雖然民進黨只有2席，距離當選門檻16席還有一段距離，仍會積極爭取和無黨籍合作。

國民黨中央黨部16日通過提名現任的吳秀華和林琮翰參選連任，並下令地方黨部全力輔選，縣黨部下周將發文18名黨籍議員要求全力支持。林琮翰表示，台東30席縣議員中有13席原住民，這次原住民相當團結支持他和吳秀華，加上國民黨輔選，過關不是問題。

原表態爭取議長的張國洲指出，他一直以為這次議長選舉國民黨是開放選舉，不知道黨部已經通過，這部分還要了解，若能開放的話他將全力爭取。

而無黨籍陳宏宗說，之前的確有些想法，但想想自己年紀大了，還是盡全力做好地方服務、全力爭取鄉親權益比較重要，對議長、副議長已經沒有想法，但是無黨聯盟部分將繼續。