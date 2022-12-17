屏東第28座共融遊戲場坐落在新園鄉，17日正式啟用，以香瓜、鴨蛋、鰻魚、紅豆等地方特色為主題設計的遊具，非常吸睛。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東第28座共融遊戲場坐落在新園鄉，17日正式啟用，以香瓜、鴨蛋、鰻魚、紅豆等地方特色為主題設計的遊具，非常吸睛。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東第28座共融遊戲場坐落在新園鄉，17日正式啟用，以香瓜、鴨蛋、鰻魚、紅豆等地方特色為主題設計的遊具，非常吸睛。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東第28座共融遊戲場坐落在新園鄉，17日正式啟用，以香瓜、鴨蛋、鰻魚、紅豆等地方特色為主題設計的遊具，非常吸睛，有不少構思還是來自小朋友的建議，貫徹落實孩童的表意權，從孩子的觀點出發、設計出這座理想的遊戲場。

屏縣府指出，新園共融遊戲場位於新園鄉仙隆宮斜對面，基地面積約776平方公尺，融入新園鄉香瓜、鴨蛋、鰻魚、紅豆等地方特色為設計主題，透過自然遊戲的手法，提供可爬、可滑、可跑、可盪的遊戲環境。

縣府表示，遊戲場內分為「雲朵上的香瓜遊戲區」、「擺盪設施區」、「幼童旋轉設施區」、「體健區」、「鴨蛋滑步車遊戲場區」等區域，結合攀爬網、攀岩牆、鑽籠、4米與6.5米溜滑梯、鞦韆、搖搖盤、旋轉盤、滑步車道、體健設施及休閒步道等設施，提供各年齡層遊戲及運動的場域。

當中，「雲朵上的香瓜遊戲區」、「鴨蛋滑步車遊戲場區」都是來自小朋友的建議，縣府說，孩子們把自己家鄉的特產變成遊戲場，「雲朵上的香瓜遊戲區」以高度近9米及7米的大小香瓜，搭配夜間炫彩的景觀燈飾，將成為當地新地標，而滑步車遊戲區更是全縣首座，有高低坡度設計，歡迎小朋友來挑戰。

縣長潘孟安表示，屏東打造宜居城市，推動一鄉鎮一特色共融遊戲場已在實現中，從幼兒到長輩、健康到亞健康長者都可以來體驗，且每個鄉鎮共融遊戲場都有不同特色，都是因地制宜、量身訂做的設施，而非罐頭遊具。

他說，目前縣府在全縣規畫至少30座共融遊戲場，最遠甚至到離島小琉球都有，看到他一手催生的遊戲場，從討論工坊、預算、場地、設計，逐一克服問題到施工完成，看到很多孩子快樂地溜滑梯、盪鞦韆嬉戲，心裡很高興，雖然再過幾天就要卸下重任改當屏東志工，但心情格外輕鬆。