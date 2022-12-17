樂天桃猿內野手梁家榮17日舉辦個人首次球迷見面會，會中不僅回答球迷朋友提問，還一起大跳應援舞蹈同樂，隊友張閔勛、宋嘉翔以神秘嘉賓驚喜到場，宋嘉翔偽裝球迷登場，和「阿銀」分別擔任小隊長與球迷一起玩遊戲，張閔勛更在球迷打氣影片播放結束後，從門口驚喜現身引起球迷熱烈歡呼。

梁家榮是2013年桃猿首輪指名，今年是他中職生涯邁入第10個球季，今年打出生涯年，100場出賽敲出91支安打、25打點、3轟，打擊率2成86，首度站上主場MVP頒獎台，更首次入圍金手套及最佳十人獎項。

今天經紀公司為他舉辦球迷會，還煮熱湯圓給不畏寒流來襲到場的球迷，梁家榮也一一回答球迷朋友的提問，還與球迷一起跳應援舞同樂。梁家榮感謝各位球迷到場參加他第一次的球迷會，很感謝每位球迷的支持。

平時就十分寵愛球迷的梁家榮更自掏腰包，製作抱枕抽獎以及小吊飾送給到場的每一位球迷，感謝球迷們這一路上的支持與鼓勵，希望未來可以打出更好的成績回報球迷對他的支持。