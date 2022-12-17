藝人何孟遠歷經感情風波後，沉寂1年半之久，近日憑藉新單曲「夢遠」重新出發，並加入河仁國際大家庭，投身知名作家謝哲青作品「寂寞博物館」改編的音樂舞台劇排練。（柯宗緯翻攝）

藝人何孟遠歷經感情風波後，沉寂1年半之久，近日憑藉新單曲「夢遠」重新出發，並加入河仁國際大家庭，投身知名作家謝哲青作品「寂寞博物館」改編的音樂舞台劇排練，將在台北及高雄演出，希望用實力再開創演藝事業新局。

何孟遠2012年參加「我愛男子漢」選秀活動出道，並曾組成「TOP1男子漢」，出道，2021年參加全明星運動會第二季，後因感情風波道歉並退出螢光幕，演藝事業瞬間跌入谷底，並暫時消聲匿跡。

直到，今年11月6日舉辦《何孟遠從心出發》生日音樂會，11月18日在全球數位平台發行新單曲「夢遠」復出歌壇，鼓勵也遇見人生的低潮、想放棄自己的人，從歌曲中療癒內心，找到全新的自己。

何孟遠近日也加入河仁國際謝哲青「寂寞博物館」音樂舞台劇的排戲工作，嘗試沈浸式互動演出，豐富自己的演藝經驗，期待短期內與台北、高雄的粉絲見面。

何孟遠表示，每個人心中都存在一個夢想，但隨著歲月的流逝、現實的壓力，遇到困難的挫折，甚至是旁人的不支持，正一點一滴消磨著我們對夢想的熱情，但不要害怕，堅持相信，保持盼望，總有一天會到達那發光的星空，就算經歷多少的風雨、孤單，但唯一不變的是「從沒忘記那炙熱的夢」。

河仁國際執行長劉怡惠表示，歡迎何孟遠加入「寂寞博物館」音樂舞台劇的演出行列，肯定他是擁有無窮潛力的新人，歷經這段時間的沉潛，走過暴肥、憂鬱症的陰影後，重新以正面形象回到演藝圈，這是個非常勵志的故事。

河仁國際也非常願意與何孟遠合作，希望透過全新的組合迸出不一樣的火花，除了讓何孟遠的演藝生涯開創高峰，也讓「寂寞博物館」音樂劇持續發光發熱。