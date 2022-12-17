嘉義市國際管樂節踩街 ，日本專修大學玉名高校冒雨演出，仍笑容燦爛。（廖素慧攝）

嘉義市國際管樂節踩街 下起雨來，市長黃敏惠、副市長陳淑慧及貴賓冒雨觀賞。（廖素慧攝）

嘉義市17日寒風下雨，國際管節踩街照常舉辦，在中央噴水圓環開幕表演後，由嘉義女中樂旗儀隊領銜，共有43支樂團踩街，樂手仍綻放笑容，精神抖擻表演，部分樂團穿雨衣演出，民眾撐傘熱情觀賞，市府則取消原規畫學生參觀踩街活動。

昨天國際管樂節強碰寒流，還下雨刮陣風，市府教育處發布訊息給各學校，取消參觀踩街學習活動。市府教育處長林立生表示，因為天候不佳，考量孩子身體健康及安全，原規畫參與觀賞踩街活動取消。

踩街嘉年華下午2時，在中央噴水圓環前盛大展開，由嘉義高中與嘉義高工管樂社吹起管樂的號角，饒舌歌手Ace演唱、築夢者舞團跳街舞，東吳高職表演精采節目，接著由副市長陳淑慧代表請假拚連任的市長黃敏惠，宣布踩街開始，陰霾的天空，此時也下起雨了。

嘉女樂旗儀隊、日本專修大學玉名高校吹奏樂部、南興國中管樂旗藝術才能班、台北市建中樂旗隊、印尼湛特．布安納行進打擊樂團、曼加非洲戰鼓團及MRG烏克蘭馬戲團等多組國際特邀團隊，表演特殊音樂節奏及舞蹈，華麗吸睛。

43支國內外樂團、3000多名管樂好手，沿著中山路表演行進音樂踩街，直到啟明路，約3公里路，撐傘、穿雨衣熱情參觀精采表演。

晚上在市立體育場還有大型晚會，有南興國中、景美女中、建國中學、日本玉名高校、台北樂府樂團表演變換隊形，以及嘉義管樂出身的搖滾天王歌手伍佰與China Blue壓軸演唱，最後由印尼打擊樂團、台北樂府樂團與3所在地學校跨界共同演出。

市府文化局表示，國際管樂節30周年，累積了市民的認同與期待，1993首次舉辦「嘉義市管樂節」，1997年晉升為「嘉義市國際管樂節」，並非一蹴可幾，去年因疫情停辦，今年疫情趨緩，有更豐富多元節目，16日至明年1月1日在嘉義市立音樂廳、中正公園、文化公園，有多場次室內外音樂會。