世界盃冠軍賽即將點燃戰火，不過近期大家所關注的話題，集中在本屆沒有出賽紀錄的法國球星本澤馬（Karim Benzema）身上，最近他表達想要在冠軍戰回歸球隊，卻遭到法國總教練德尚（Didier Deschamps）給打槍，也讓本澤馬感到很受傷，他在17日於IG發文寫下「我沒有興趣」，似乎也證實自己被德尚給拋棄了。
德尚在4強賽結束後的記者會，被問到本澤馬是否會出現在決賽上，德尚沒有對這位新科金球獎得主的傷勢多做回應，反而對媒體直接了當表示：「我不想回答，來吧！下一個問題。」西班牙媒體《Relevo》也報導，本澤馬知道自己重回法國可能不被球隊所接受，他也明白這一點，但德尚的回應讓他感到很受傷，因此他沒有意願回到卡達參加決賽。
似乎意識到法國隊內出現尷尬氣氛，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也力邀本澤馬、普巴（Paul Pogba）及肯特（N'Golo Kante）在冠軍賽的觀眾席替球隊助陣，目前無法得知本澤馬的貼文是回應馬克宏，還是對於重返法國隊已經不感興趣了。
推特《Get French Football News》給出有趣的數據，在德尚執教的時代，法國一共參與了5次國際大賽，其中2016年歐洲國家盃、2018年世界盃及2022年世界盃全數闖進了冠軍賽，本澤馬在這3次的比賽都不在球隊陣容當中，反倒是2014年世界盃（8強）及2020年的歐洲國家盃（16強），法國沒有走到最後一戰，而本澤馬都在隊內效力，也被球迷譏諷「這就是德尚不想帶上本澤馬的理由」。
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