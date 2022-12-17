桃園市教育局17日為身障生舉辦適性輔導安置宣導博覽會，43個高中職和家長團體設攤服務，現場湧入近千名學生和家長，市長鄭文燦期許師長幫孩子找到適合的學習方式及升學路徑，激發潛能，發揮生命精彩的一面。（蔡依珍攝）

桃園市教育局17日為身障生舉辦適性輔導安置宣導博覽會，43個高中職和家長團體設攤服務，現場湧入近千名學生和家長，校方還出動智慧機器人導覽。（蔡依珍攝）

桃園市教育局17日為身障生舉辦適性輔導安置宣導博覽會，43個高中職和家長團體設攤服務，現場湧入近千名學生和家長，市長鄭文燦期許師長幫孩子找到適合的學習方式及升學路徑，激發潛能，發揮生命精彩的一面。（蔡依珍攝）

桃園市教育局17日為身障生舉辦適性輔導安置宣導博覽會，43個高中職和家長團體設攤服務，現場湧入近千名學生和家長，市長鄭文燦期許師長幫孩子找到適合的學習方式及升學路徑，激發潛能，發揮生命精彩的一面。（蔡依珍攝）

桃園市教育局17日為身障生舉辦適性輔導安置宣導博覽會，43個高中職和家長團體設攤服務，現場湧入近千名學生和家長，市長鄭文燦說，今年特教經費高達4.2億，占教育局總預算8％，要讓每個學生都有多元學習機會，他也提到任期只剩幾天，帶著感動的心情，改變桃園，相信桃園會變得不一樣。

鄭文燦說，桃園市身心障礙學生人數達1萬3041名，市府重視特教生的權利，持續提升特教人員能力及特教班級設備，盡量讓特教生享有公平的教育資源，在友善環境下成長。111學年度桃園市身心障礙班共有564班，班數每一年都持續增加，市府也編列4.2億特殊教育經費，其中約1億7250萬元用於身心障礙學生的直接福利補助，包含學雜費減免、教科書、交通接送、教育代金、獎助金、助理員、專業團隊等，減輕家長負擔，並提供更優質的服務。

鄭文燦說，市府每學年都會舉辦適性輔導安置博覽會，讓身心障礙學生在免試入學、特色招生外，可以獲得更多元的升學選擇，維護學習權益。112學年度適性輔導方式分為「安置特殊教育學校」、「安置高級中等學校集中式特教班」及「安置高級中等學校」3類，開缺名額總計約1500名，各有特色，期許師生幫助孩子找到適合的學習方式及升學路徑，激發潛能，發揮生命精彩的一面，他也一一巡視43個攤位，並在祈福牆寫下「追求夢想、永不止息」鼓勵。

彭姓特教生家長2個兒子都是情緒障礙生，她感嘆過去資源不足，大兒子就學時她3天2頭要往學校跑，近年資源漸豐，多了個案師幫忙關心輔導，她不再疲於奔命，她昨也為小兒子參加博覽會，了解各校措施，希望提前為孩子做好師生溝通，就學無礙。