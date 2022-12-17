「2022 GSA公益棒球菁英訓練營」17日在台體大棒球場熱情開訓，教練團集結中職現役球員廖任磊、林旺衛、林子昱、劉昱言、魏全、石翔宇、吳睿勝、洪聖欽、游霆崴、蘇煒智、廖乙忠、陳偉漢、王志煊，以及職棒新兵潘奕誠、林家鋐、陳柏均、董順傑、蕭柏頤、李超、U18世界盃國手舒治浩與U23世界盃國手紀慶然、曾宸佐，組成豪華教練團，親自指導中部地區青少棒球員，深耕地方棒球發展。

這次訓練營特別邀請苗栗國中、新社高中國中部、豐陽國中、北勢國中與中興國中5支青少棒隊、共60位小球員參與，廖任磊與廖乙忠兩兄弟也期望透過紮實的訓練，讓小球員們吸收球星們自身經驗，從基本功打好基礎；穩健的控球技術指導，更是提升穩定度，也讓小球員們學習到正確保護手臂的方法。

除了實際的球技指導，教練團也分享自我的訓練過程。本次教練團與台中相當有淵源，林旺衛、劉昱言、洪聖欽、游霆崴皆出自於台中的三級棒球，陳偉漢、蘇煒智、李超、潘奕誠、林家鋐、陳柏均也出身台體大，教練團盼藉由自身傳承跟分享，來鼓勵小球員，勇敢追夢。

今天開訓典禮上，台灣國際體育藝文交流協會副理事長郭峯廷於致詞時也表示，很開心這次與GSA世代體育學院合作舉辦這次訓練營，小班制教學強調讓學員們實際學習專項技術，參訓學員為來自中部青棒隊的小球員們，課程內容針對投球、打擊、跑壘、守備、運動心理等項目進行規劃，以傳遞正確觀念與興趣為主要目標，將棒球向下扎根並向上成長茁壯。