漢神本館祭出賓士接駁專車，12月17日起一連兩個周末假日提供接駁，並享有壽山動物園入園門票。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園斥資5.5億元，歷經518天休園改建，近日重新開園，引爆話題。高雄漢神百貨及漢神巨蛋購物廣場規畫系列活動同慶，漢神本館祭出賓士接駁專車，12月17日起一連兩個周末假日提供接駁，並享有入園門票，一推出後，瞬間秒殺額滿。另外，漢神巨蛋24日將舉辦「壽Q家族見面會」，而UNIQLO也獨家販售的壽山動物園開園紀念T恤。

今天高雄市政府觀光局長周玲妏，漢神百貨數位行銷本部協理袁永慧、漢神本館店蔡秀惠店長、巨蛋店店長冨永展史及可愛的壽Q家族一同舉行記者會，歡慶壽山動物園重新開園試營運。

漢神百貨這次首創推出往返動物園的聯名賓士接駁專車，於12／17(六)、12／18(日)、12／24(六)、12／25(日)提供接駁服務，接送貴賓往返漢神百貨及壽山動物園並享有入園門票，一推出即湧入大量預約民眾，秒殺額滿；

此外，觀光局也從即日起的周末假日及春節期間特別於漢神巨蛋博愛路設置至壽山動物園的小巴接駁車上下車服務站點，讓南北高雄的民眾都能有更多元便捷的方式抵達動物園。

漢神巨蛋將於12／24(六)下午2：30於1F舉辦壽Q家族見面會，邀請可愛的玩偶與現場逛街的貴賓一起互動，並可於UNIQLO購買到漢神巨蛋獨家販售的壽山動物園開園紀念T恤，和高雄市民一同感受壽山動物園重新開園的歡樂氛圍。

另方面，漢神百貨週年慶進入最後壓軸，除了超強回饋，還獨家進駐國際精品快閃櫃服務南部粉絲，大門口精心打造高達8米的星空珠寶盒聖誕樹，夜晚搭配閃亮的燈光、隨著音樂緩緩旋轉的聖誕樹，已經成為許多網美打卡的聖地。

漢神巨蛋今年則以聖誕童話世界 Fairy Tale為主題，打造高16米的小精靈及精緻閃亮花朵聖誕樹，將高雄的夜晚點綴的繽紛浪漫。更有穿梭花海間的「花仙子的發呆椅」、「花瀑鞦韆」與童話故事場景「白雪公主的蘑菇小屋」、「愛麗絲奇幻扭扭屋」，白天夜晚各有不同的氣氛。