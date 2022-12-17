女星許維恩與老公王家梁在11月補辦婚宴，結婚1年多二人還是愛得火熱，她也不時透過社群分享小倆口生活點滴；不久前才從駭客手中拿回IG帳號的許維恩，在霸王寒流來襲，曬出身穿比基尼放閃王家梁的辣照，超兇事業線超搶鏡之外，網友更敲碗追問「有好消息了嗎？」好奇做人進度。

許維恩今（17日）在IG發文放閃王家梁，表示在這麼冷的天氣，「超需要陽光和大海，還有大王（王家梁）的擁抱」，文末更標記老公王家梁的帳號；照片中許維恩穿了一套性感比基尼，胸前炸出超兇事業線，王家梁從她身後環抱她，緊貼在一起看出兩人結婚1年多仍愛得火熱。

粉絲們看到女神幸福的模樣，更被她魔鬼身材辣得不要不要，「女神維恩身材太犯規了」、「天氣那麼冷要抱緊一點啊」、「需要墨鏡，太閃了吧」、「怎麼那麼甜，幸福人妻」、「你們真的好搭，好美的畫面」；有網友看到許維恩與王家梁那麼恩愛，忍不住好奇問「有好消息了嗎？」期待他們趕快做人成功。

許維恩與王家梁在2021年11月登記結婚，因為疫情關係，延到今年11月11日補辦婚宴，先前兩人飛到浪漫的馬爾地夫蜜月，當時她也曾透露，一直持續進行做人計畫。