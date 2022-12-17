特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特（Twitter）後多次強調保障言論自由的承諾，日前卻接連停權帳號，包括CNN和紐約時報等記者，以及曾追蹤他私人飛機的帳號，掀起輿論風暴，上述外媒皆發布聲明要求推特解釋。事件延燒不過數日，馬斯克回應表示將解封記者帳號。

馬斯克曾經說，買下推特是要創立一個保障言論自由的平台，如今入主推特卻秋後算帳，停權曾經報導他的幾名記者帳號，以及曾用自製機器人來追蹤他私人飛機的帳號。

在此之前，馬斯克對維持言論自由做出許多承諾，上個月曾允諾不會關閉追蹤他飛機位置的帳號，即便有安全疑慮；4月時也表示，他希望即使對他最嚴厲的批評者也能繼續在推特上，因為這是言論自由的真諦。

然而，現在卻一個接著一個停權帳號，對於這種種舉措，馬斯克的理由是「一天到晚攻擊我可以，但如果肉搜我的位置或是危及家人就不行，且這些規則也適用包括記者在內的所有人」。

紐約時報和CNN分別發聲明要求推特解釋原因，CNN更指這衝動又不合理的停權令人擔憂。

馬斯克16日舉行投票，結果顯示有近6成的網友要馬斯克立刻解除那些公布他即時位置的帳號。他17日引投票結果表示「人們發聲了，現在將恢復那些肉搜我位置的帳號」。

目前CNN記者奧沙利文（Donie O'Sullivan）、華盛頓郵報記者哈威爾（Drew Harwell）和紐約時報記者麥克（Ryan Mac）皆已經恢復推特帳號，只不過追蹤馬斯克私人飛機的帳號「@elonjet」仍是停權狀態。