最新詐騙手法！中和一位民眾日前在自家信箱發現一張超商500元禮券，上頭寫著若掃描QRcord加入會員，還能再領2千元，稱全台通路皆可使用，該民眾質疑是詐騙；對此，全家臉書粉絲團證實是詐騙，呼籲民眾千萬不要掃描QRcord，否則可能遭盜竊資料，造成財產損失。

有網友在臉書「我是中和人」發文，她日前在自家信箱中發現一張超商禮券，上頭寫著該超商「年終感恩大回饋」，稱掃QRcord加入官方會員後，就可領取現金禮券2千元，全台通路皆可使用，右下角的QRcord上方還註明本禮券可在VOLKS沃克牛排門市使用，原PO對此質疑應該是詐騙手法。

其他網友也認為相當奇怪，留言「中間下面那段文字『掃描加入官方好友...』，正確的禮卷不會有這些文字的」、「這種詐騙手法也太粗糙了吧」、「早期的全家禮券長這樣，右邊那個可以一條一條撕下來分次使用」、「好像真的，不過現在都用商品卡」、「剛剛有跟認識的全家店長確認過，真的是詐騙喔」。

對此，臉書「全家在這里」特別發文澄清，該禮券確定為詐騙手法，發文呼籲民眾不要掃描禮券右下方的QRcode加好友，可能會遭盜取格個人資料，造成財產損失，「大家不要被騙了，辛苦賺的錢錢，絕對不能被這些人騙走」，聲明說挼有任何疑慮，可到官網查詢，或致電客服專線。