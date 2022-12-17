已被醫師宣告腦死的泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）目前人在曼谷醫院，靠葉克膜維持生命，外界推斷恐要等到海外的家族成員回國才會正式宣布死訊。然而，長期關注泰國王室的記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）透露讓公主假裝活著真正的內幕，時機點可能拖到年後。

近日，英國記者馬歇爾陸續發推文更新泰國長公主的情況，14日因為在公園遛狗時突然心臟病發倒地，送往醫院進行CPR急救仍回天乏術，醫療團隊不氣餒嘗試所有方法，目前只能靠葉克膜人工維繫生命。馬歇爾稱:「基本上永遠救不回她了，院方、甚至宮務處都不敢確認，也不說出事情的全貌，還動用全國人民幫忙集氣?」

由於王室發布的聲明寫著，「公主目前腦死、失去知覺」，卻隻字未提「公主死亡」。馬歇爾質疑泰國君主政權沒能讓公主有尊嚴地死去，而是將她作為宣傳機器，藉機煽動民心提升支持度，間接對3月的選舉產生影響，因此打算讓她「假裝活著」一段時間。

All of this is just a lie, and it shows the ghastly dishonesty of the Thai regime. There are implications for the election that was due to be held in March.



She died yesterday. Let her go. 🙏 6/6 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 15, 2022

馬歇爾今再發文指出，泰國君主制過去不乏推遲到適當時機點公佈死亡的例子，像是第八位國王拉瑪八世（Rama VIII）的姐姐瓦塔娜公主(Galyani)，她是在2007年12月去世，王室直到隔年1月才宣布，為的是讓新年慶祝活動如期舉行；此外，引述內部消息人士的話稱，這次官方恐將帕差拉吉帝雅帕公主的死延後到新年後公布，除了繼續演出君主主義的戲碼，也要避免影響國家經濟。