許多愛美人士都希望青春永駐，除了勤保養外，飲食上也要注意。營養師吳映澄提到，皮膚老化速度不只與基因有關，也受到外在環境影響，例如太常照射陽光、壓力、熬夜等，再來就是要少吃精製糖、高脂油炸及燒烤類食物，能避免加速皮膚老化。

營養師吳映澄在IG提到，皮膚老化原因分兩種，第一是內在老化，主要與基因遺傳有關，隨時間流逝，身體會產生自然生理變化，使皮膚細胞代謝速率下降。第二則是外在老化，主要與環境相關，包括陽光照射、飲食營養、壓力、熬夜、抽菸酗酒、地心引力等因素，最主要危險因子來自紫外線曝曬，佔比約80%。

若想避免皮膚提早老化，飲食上多攝取新鮮蔬果，富含維生素A、E、C外，還有植化素、多酚類等成分，具有強大的抗氧化能力；再來就是多喝水，有助於新陳代謝，將體內代謝的廢物排出；還要加強保濕防曬，紫外線曝曬會加速皮膚老化速度，另外皮膚乾燥容易產生皺紋；睡眠充足也很重要，長期睡眠不足、熬夜，會導致皮膚代謝速度變慢，降低含水量。

另外少吃精製糖，攝取過量精製糖和甜食，會導致糖化终產物（AGEs）積累，導致皮膚蠟黃、氣色不佳；避免高脂油炸，減少身體發炎和產生自由基；少吃燒烤食物，長時間高溫烹煮，會使油脂起化學變化，產生致癌物質，同樣也容易積累糖化终產物，最後就是禁抽菸酗酒，抽菸、酗酒會使體內產生大量自由基。