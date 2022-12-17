寒流來襲，關山警分局在南橫強化交通勤務，以防交通事故發生。（民眾提供）

寒流來襲，關山警分局在南橫強化交通勤務，以防交通事故發生。（民眾提供）

寒流來襲，剛開放全線通車的南橫公路，是賞雪的熱點，台東縣警局關山分局表示，今天山上最低溫約6、7度，雖水氣足有但未降雪，但是霧非常濃，提醒欲上山民眾小心慢行，以確保行車安全。

關山警分局表示，因應南橫公路冬季可能降雪，賞雪人潮突增，為維護假期交通秩序，確保交通安全與順暢，今明兩天強化交通勤務，以防制交通事故發生。

雖然今天沒下雪，但是山區霧濃，也呼籲欲山上民眾小心慢行，並查看第三工務段公告，了解道路狀況，以確保行車安全。