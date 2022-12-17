梧棲區頂寮里社區發展協會17日舉辦「大家作伙來做紅龜粿親子文化活動」。（陳淑娥攝）

志工將粿葉帶回到社區一起洗，民眾也共同參與。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區頂寮里社區發展協會17日舉辦「大家作伙來做紅龜粿親子文化活動」，婆婆媽媽們現場教導小朋友、年輕人手作紅龜粿，感受傳統年味，吸引1000多人參加，6000個紅龜粿一字排開相當壯觀。

紅龜粿親子文化活動上午登場，台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任、楊典忠、梧棲區長溫國宏、梧棲區農會總幹事王秝毅等人也都前往參加，與大家一起同樂。

上午雖然寒流來襲又下雨，但民眾仍很踴躍參加，阿嬤教導小朋友、年輕人及新住民如何將豆沙內餡包進糯米團內，再以模子印出紅龜的模樣，小朋友覺得很有趣，一家人共同製作紅龜粿，開心享受樂趣。

現場也準備1000多份古早味番薯大麵羹美食，使用的香菜都是社區志工栽種的有機蔬菜，免費供民眾吃到飽，吸引民眾大排長龍大快朵頤，場面熱鬧。

頂寮里長鐘金水表示，隨著時代進步，很少家庭會自行做紅龜粿，但其實製作過程中，也能有全家參與成就感，紅龜粿是年節的應景食品，也是台灣的傳統米食，常用於節慶或拜拜，早年農村社會只要做紅龜粿，孩童就知道過年就快到了，這項活動巳舉辦23年，今天共製作約6000多個古早味紅龜粿。

鐘金水說，現因都市開發使得野生粿葉愈來愈少，要做傳統的紅龜粿愈來愈不容易，為因應這次活動，還動員100多名志工找遍清水、沙鹿、梧棲等地，總算找到6000多張粿葉帶回到社區一起洗，社區民眾共同參與，也象徵就要團圓好過年。