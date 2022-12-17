開車上路碰到這種事情，真的會讓人忍不住笑出來。一名男網友表示，日前發現汽車輪胎好像有異物，查看後發現竟然是一條金項鍊，讓他看了又驚又喜，拍下照片和網友分享後，引發熱烈討論。

原PO在臉書社團《爆廢公社》曬出一張照片，只見一輛汽車輪胎的安全線內，卡了不少細小的石頭，其中還有一條長長的金鍊子，讓原PO驚訝不已，笑說：「長大了！會自己賺錢了」

輪胎意外卡到金鍊子，讓不少網友看了覺得好羨慕。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片曝光後，引來不少網友留言，「嚇到，我看了自己的腳鏈一眼」、「我昨天也搞到黃金耶，但是動物的黃金QQ」、「我的只會吃釘子」、「先別高興得太早…先拿去鑑定」、「不管什麼牌子的輪胎都給我來一打」、「我每天在外面跑，怎麼都沒遇過」。

另外，也有人歪樓笑說，「好輪輪，主人沒白疼你」、「羨慕還會長大賺錢」、「車的報恩」、「名符其實踩到黃金」、「發財車」、「果然是親生的的，沒有白養還帶財來」。

不過事實上，遺失物品自被盜或遺失時起2年以內，遺失者可向占有人請求歸還，而依據民法規定，若招領超過6個月未經人認領，則將由拾得人取得其所有權。