陳昇推出新專輯《他鄉》，用歌聲思念至親故友。（陳俊吉攝）

陳昇除了舉辦跨年演唱會，也將舉辦線上演唱會，購票請洽KKTIX售票網。（陳俊吉攝）

陳昇將於12月31日舉辦第28次跨年演唱會，他日前推出第41張專輯《他鄉》，在製作過程中，也同步開始企劃下一張專輯以及新寶島康樂隊的專輯，創作靈感豐沛，產量更是驚人，64歲的他，從來沒想過幾歲退休，他笑說：「不敢退休，退休我會慌掉吧！」

陳昇形容自己的發片習慣就像四季的作息，「春天發發呆、夏天去玩耍，秋天的時候寫點東西，跨年的時候發片。」他把跨年、商演賺來的錢拿來製作專輯，「我家人口簡單，老人家也都不在了，我其實可以過很好的退休生涯了，還能得到台灣人的青睞，時不時找我們去演出，所以我才有這些餘裕投入到專輯的製作上。」他說把所有的錢全都投入專輯，「我才是真正的獨立製作！」

他堅持發行實體專輯，而且非常講究設計，看到一箱一箱CD出爐，覺得滿爽的！也自豪去逛誠品時看到自己的作品陳列在架上，「我覺得就是要這樣啊！不然我簽名要簽在哪裡。」他指著專輯內頁說，這次他向身邊親友徵求雲的照片，包括太太遛狗時拍的、阿煜爬山時拍的，很多人交出作業來成就了這張有如旅行的日記。

主打歌〈他鄉〉訴說對故友的思念，反映在他鄉的生活，他說自己從彰化來台北生活是到了他鄉，很多人也都在他鄉過日子，不是有愁緒的歌曲。「我常被誤解散播負能量，哪有？我才沒有咧！」並說明「把悲傷留給自己，不是就痛不欲生了。把悲傷留給自己，其實是在等待另一個天亮。」

陳昇擁有多達近500首好聽的金曲，跨年演唱會最多只能選出42首歌單，選歌是否一大難題？他說，之前會探詢大家意見，後來就越來越明朗了，「光大家熟的那些歌就夠一場了，把大家要的，再偷放兩三首新的就滿了。」他做事情喜歡超前佈署，上個月就已經召集樂手完成練團。

而今年跨年陳昇不僅舉辦現場演唱會、也有線上演唱會，除了歌迷力挺，他的家人也會到場同歡，視他演唱會為家族聚會。他的兒子小虎去年結婚，問他是否催兒子快生小孩？他坦言心裡想當阿公，但不會給兒子壓力，「我兒子做事很有計劃性，也很傳統，我總不能說『我在你這年紀你已經念小學了』。」

他以子為榮，表示兒子經營披薩店有成，最近忙著擴展分店，並規劃明年2月帶全家人去京都旅遊，不過家人對於飯店要求不同，「我夫人要住高檔，他們（兒子媳婦）覺得OK就好」，他則一向沒有物質慾望，也不敢發表意見，只期待能跟去，「我只要有早餐吃，去散散步就可以了」。