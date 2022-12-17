因應國境開放及郵輪禁航令解除，港務公司為儘快爭取各大國際郵輪復航臺灣，推出史上最優惠國際客船優惠措施，明年國際郵輪靠泊臺灣任一港口，均可獲得碼頭碇泊費全免及旅客服務費至少7折的優惠，停靠超過目標航次成為港口忠誠客戶，加碼享有旅客服務費全免的優惠。

臺灣港務公司總經理陳劭良表示，日本、韓國等陸續開放郵輪靠泊，大陸、香港的開放政策尚未明朗，臺灣須搶先機吸引郵輪來臺，港務公司釋放最大利基，釋出港口費用大幅減免的誘因，希望吸引國際郵輪航商的目光。

在疫情後期，郵輪市場轉往歐美為主，亞洲一船難求，日本、韓國等陸續開放郵輪靠泊。為搶先機，港務公司前往歐洲、日本及新加坡、馬來西亞，直接向郵輪航商總部說明明年港口優惠方案，希望儘早恢復疫情前臺灣郵輪榮景。

此外，港務公司也持續提升港口靠泊能力及服務品質，基隆港東岸旅運中心及西岸旅運中心分別在去年、今年完成整修，全面擴大通關空間並增設人工與自動查驗櫃檯及X光機，預計明年3月7日將迎接三艘郵輪同時靠港，包括精鑽郵輪探索號、荷美郵輪威士特丹、麗晶七海郵輪七海探索者。

高雄港旅運中心也將在明年3月6日首次迎接雙郵輪到港，包括麗晶七海郵輪七海探索者號、荷美郵輪威士特丹號，顯現臺灣港群地理區位利於郵輪公司一程多靠的優勢。