華爾街日報報導，大陸政府高級官員正在起草一項明年實現經濟增速超5％的計畫。報導指出，經濟狀況的迅速惡化促使官員們將更多注意力轉到經濟發展上。

據知情人士透露，於中共二十大當選中共中央政治局委員的何立峰，正在主持起草一項明年實現經濟增速超5％的計畫。

這些知情人士說，在二十大結束後不久的一次內部會議上，擔任大陸國家發改委主任的何立峰呼籲制定政策，放鬆新冠防控措施、提振房地產行業以及重新激發企業家的信心。

另外，政府官員們最近幾周開始重新審視針對科技和教培行業的政策，並準備結束對互聯網公司持續已久的調查。科技和教培都是最近的監管整頓行動中受打擊最嚴重的行業。據知情人士稱，其中一項考量是準備將網約車公司滴滴的移動應用在國內應用商店重新上架。

一些華爾街經濟學家已在預測2023年大陸經濟增速將達到5％或更高，因為今年的疲軟增長導致比較基數偏低，而且大陸取消三年來阻礙經濟發展的防疫措施帶來了樂觀情緒。渣打銀行預計明年大陸經濟將增長5.8％，花旗銀行經濟學家預計明年大陸經濟增速為5.3％。

其他經濟學家則調低了預期，擔心大陸匆忙退出動態清零政策可能會引發混亂，還擔憂地緣政治緊張局勢加劇，以及房地產行業低迷持續造成負面影響。

幾乎可以肯定大陸今年遠遠達不到GDP增長5.5％左右的官方目標。大多數經濟學家預計大陸今年經濟增長率在3％左右，而且大陸日前公佈的一系列資料顯示，社會消費品零售總額、工廠增加值和固定資產投資的放緩幅度大於預期，而房價一年來的放緩之勢顯現出一些緩和跡象，此前大陸在11月中旬公佈了支援房地產行業的措施。

報導表示，大陸調整了新冠防疫政策和房地產政策，加之高層內部將明年GDP增長目標定在5％以上，旨在向官員們釋出一個明確的信號，即相對於意識形態方面的優先事項，如控制房地產開發商的債務水準、減少不平等和使經濟更能抵禦地緣政治的衝擊，至少在目前來看，經濟發展的重要性已經上升。

官員們還將重新調整政府與民營企業的關係，此前雙方的關係因大陸國家領導人促進「共同富裕」的行動而變得緊張。據知情人士透露，這些措施是中共新領導層更廣泛行動的一部分，目的是讓國內商界和世界相信，大陸經濟的管理仍處於正軌，大陸政府有辦法避免經濟增長出現更大幅度的放緩。