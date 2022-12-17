余晉（左）吳岳擎昨出席簽書見面會。（結果娛樂提供）

許孟哲（左）首演BL劇，和鄭湋曄組CP。（結果娛樂提供）

黃瀞怡（小薰）出席簽書見面會。（結果娛樂提供）

余晉（左）、吳岳擎重現經典名場面。（結果娛樂提供）

鄭心慈演唱插曲〈對的自己〉。（結果娛樂提供）

《我的牙想你》今舉辦簽書見面會，左起為鄭心慈、虹茜、黃瀞怡（小薰）、吳岳擎、江健榆、余晉、張豐豪、周予天、許孟哲、鄭煒燁。（結果娛樂提供）

周予天、張豐豪、余晉、吳岳擎17日出席主演的BL劇《我的牙想你》簽書見面會。周予天日前被爆出和席惟倫早就分手，並被週刊拍到帶新歡回弟弟周興哲家，昨他撇清：「真的只是朋友。」並搬出劇中CP張豐豪說：「新歡在這邊。」

周予天和席惟倫2人11月時還一起擔任王家梁、許維恩婚禮的伴郎伴娘，沒想到當時已經分手，他昨也回應：「婚禮沒有尷尬，也沒有刻意避開什麼。」2人沒有特別提分手的事情，所以王家梁和許維恩可能也不清楚他們之間的關係。

周予天表示自己都會和一群朋友相約，日後也不會刻意避開和席惟倫外出，能和前任維持很友好的關係？「我不喜歡跟別人交惡，所以如果可以很peace，就走peace路」，至於和陳敬宣還有聯絡？周予天一度語塞尷尬表示「比較少」，隨後更喊話經紀人求救援。

第一次演BL劇的許孟哲昨也參加簽書會，劇中和鄭湋曄組成「仁文CP」。他說接演前老婆趙孟姿有關心對手是誰、有沒有吻戲，「但這些老婆都很ok。」2人第一場戲是在公園溜冰，許孟哲牽著不會溜冰的鄭湋曄滑行，還要配合劇本走位、跌倒，直呼這一切比打球還不容易。而黃瀞怡（小薰）昨在簽書會前，前往髮廊梳化的路上，竟被不長眼的迴轉車擦撞到膝蓋，讓她當場怒拍對方引擎蓋說：「好好開車！」

《我的牙想你》首次與粉絲近距離互動，演員表示非常興奮，終於可以當面親口向粉絲表達感謝之意，在低溫大雨下粉絲仍排隊守候，心情相當感動。現場湧入大批「牙」粉。主持人夫夫之道為粉絲謀福利，考驗劇中三對CP的默契，現場玩起矇眼吹便利貼的甜蜜互動遊戲。

周予天、鄭心慈、江健榆，更接力演唱戲劇主題曲，嗨翻全場。主辦單位也提前準備了暖暖包與雨衣，讓現場粉絲直呼窩心。下週五即將迎來最終回，演員與粉絲紛紛表達不捨之情。