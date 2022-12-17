企排18年17日第2戰由新北中纖對上高雄台電，本周在鳳山體育館舉行是高雄台電的主場周，現場群眾努力幫地主球隊加油歡聲雷動，前兩次雙方交手各拿下1場，本場高雄台電以閃電般的進攻，最後以25比10、25比16及25比17直落三擊退新北中纖拿下勝利。

首局高雄台電罕見地變陣，本場由李姿瑩擔任先發，開局黃瀞萱靠著轉直線的強勢扣球幫助隊伍取得9分的領先，新北中纖進入迷航狀態，高雄台電黃芯瑜乘勝追擊，以一記中間突破重扣幫助隊伍取得大幅領先，高雄台電靠著雷霆萬鈞的進攻氣勢拿下第一局。

第二局開局新北中纖黃蔓亞先靠著斜線進攻得分提振士氣，而高雄台電胡曉佩也不甘示弱，攻防一體的優秀表現幫助隊伍反超比分，隨後新北中纖Zsanett用一記精彩的小吊球嘗試助隊止血，同隊的林其蓉也貢獻穩定的接發讓隊伍稍微縮小分差，無奈新北中纖遲遲無法突破由黃瀞萱和黃芯瑜於前排築起的銅牆鐵壁，高雄台電連下兩局率先聽牌。

第三局雙方戰況膠著，雙方比分互不相讓，高雄台電陳姿雅靠著四號位的進攻touch out成功打出破口，幫助隊伍取得兩分的領先，但新北中纖拒絕橫掃！隊中謝靖瑩先以一記華麗的單手助攻，再靠著精準的小吊球，讓球落在高雄台電的心臟地帶，將比數拉至僅剩一分差，但是高雄台電即時甦醒，靠著胡曉佩穩定的攻防表現幫助隊伍直落三獲勝。