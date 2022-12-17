明（18）日為國際移民日，新北市政府提早於今（17）日舉辦今年度「新住民語文優良教學支援人員頒獎典禮」，表揚5位優秀教師。同時也舉辦「新住民語文教支人員共備社群期末發表暨第四屆同學會」，透過創意雙語教學、翩翩舞蹈秀及東南亞美食風為特色主題，達到互相交流、學習。

新北市教育局表示，自2018年起，新北市率先成立新住民語文7語共備社群，首創運用「蘇格拉底觀議課系統」，舉辦公開觀議課，提升教支人員科技能力及教學效能，也透過評選及表揚計畫，激勵教支人員精進教學。

秀朗國小校長曾秀珠表示，新住民語文輔導小組規畫進階組社群假日課程，以數位轉型直播教學為主題，善用數位工具，紀錄教學歷程。民眾可透過數位平台，學習新民語，或參與多元文化活動。

這次成果發表會，教學支援人員分享東南亞語文創意教學，還發表各國戲劇舞蹈藝術文化，一起翩翩起舞，彼此交換教學心得，探究課程設計、教學策略及評量方式。

教育局長張明文表示，新北市的新住民教學支援師資，不論在質或量都十分優異，因此讓新北市在111學年度開課成長率達34％，是新住民語文開課穩定成長的關鍵。

新住民語文7語共備社群，則以穩健的腳步，攜手成長。教支人員互為夥伴，彼此共學，本次同學會展現專業的教學，與絕佳的學習動力，感謝所有新住民教支人員攜手，開展學生多元文化與國際視野，共創「樂學及樂業」的教育願景。