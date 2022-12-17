新鮮人剛進入社會，對於職場生態並不熟悉，脫離學校又不習慣，就可能影響學習能力，工作上頻頻出錯。《搜狐網》近日分享5個容易成為職場黑馬的星座，儘管他們是社會新鮮人，但卻能迅速進入狀況，甚至懂得展現自我，做事能力超越公司老鳥。

1、金牛座

金牛座做事方式穩紮穩打，剛畢業進入職場時，他們願意沉下心學習，而且會專攻某個技術項目，容易成為行業中的佼佼者，金牛座又很努力，幹勁十足，會認真完成主管交辦的事情，可以發現身為菜鳥的金牛座，進到公司後成長速度快，做事能力超越老員工。

2、雙子座

雙子座喜歡社交，而且人脈很廣，平時他們都保持低調，但等到公司有突發情況時，就會馬上站出來解決問題，還會借助自己的人際關係，雙子座平時不鋒芒畢露，不過一旦出手，他們就會一飛衝天，容易成為別人口中的功臣，升職加薪機會非常大。

3、天蠍座

天蠍座個性很能忍，他們進到公司後會蟄伏多年，不隨意暴露自己的野心，不過若是有機會出現，他們就會藉此大展身手，毫不遲疑的往上爬，隨著經驗的積累，能在關鍵時刻大顯身手，在其他人眼中，他們工於心計，職場上容易威脅到別人。

4、水瓶座

水瓶座喜歡標新立異，從不隱藏自己的野心，只要有機會就會好好把握，而且他們不太遵守規矩，喜歡另闢蹊徑，尋找其他解決問題的方式，讓許多人認為他們是點子王，總會說出別人未想到的方法，讓人另眼相看，因此初入職場就容易成為焦點。

5、牡羊座

牡羊座個性又直又衝，職場上不會隱藏自己的野心，如果是他們想要的，牡羊座就會努力去完成，尤其是做為一個職場新人時，他們會非常努力，只要有機會就會好好表現，容易成為群體中的佼佼者，隨著經驗積累，工作能力會迅速超越老鳥。