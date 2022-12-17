新北市副市長謝政達（前左六）到場點亮「匯聚之門」，帶領民眾一同欣賞鶯歌的製陶歷史至當代多元藝術匯聚。（陳慰慈攝）

「2022鶯歌藝術季」連續3年舉辦，今在陶博館大廳邀集流行音樂卡司「來唱鶯歌」，新北市副市長謝政達到場與民眾一同點亮「匯聚之門」，展現三鶯文創整合計畫的階段性成果，活動至25日。

謝政達表示，市府自2020年推動「三鶯文創整合計畫」已有階段性成果，目前已完成工程包含：陶藝山水人行環境改善工程；只要5分鐘即能自鶯歌火車站步行至美術館的農會捷運通廊；鶯歌公有市場2樓美食廣場匯聚在地及各國美食；三鶯轉運站建構完整公共運輸轉乘，以及陶藝山水環狀線觀光巴士，帶領旅客悠遊鶯歌核心區域。

明年也將串聯周邊辧理「2023台灣設計展」。未來市府將持續結合鶯歌陶瓷博物館及新北市美術館文化雙引擎，推動在地生活、文化、傳承等多元美學體驗，整合公共建設、產業、文化與創意，帶動鶯歌及周邊區域新一階段的發展。

陶博館表示，連續3年推出三鶯文創整合計畫品牌活動「鶯歌藝術季」，今年以「來唱鶯歌」為主軸，象徵「鶯歌是一首多元匯聚的歌曲」，帶領觀眾自鶯歌過往的製陶歷史邁向未來多元共融的藝術榮景。

陶博館首度於大廳舉辦音樂會，首場音樂會以復古搖滾為主題，邀集今年金曲獎最佳戲劇歌曲創作及榮獲金音獎最佳樂團的「旺福樂團」、臺灣獨立音樂歌手鄭宜農、臺灣獨立樂團溫蒂漫步、金曲最佳客語歌手吉那罐子齊聚於陶博館大廳開唱，由吉那罐子重新演繹「鶯歌的囡仔歌」，副市長一同互動參與。第2場音樂會以爵士美聲為主題，邀請尋人啟事、仕女聲、Swing Taiwan以及樂壇新星黃瑋昕熱情開唱。

陶博館大門打造巨型光影牆「匯聚之門」，邀請臺北世大運開閉幕式燈光設計車克謙老師、臺北聽障奧運會開閉幕式影像設計、法國巴黎音樂院作曲家馮雁敏，以音樂、影像、動畫、燈光之藝術交融，謝政達與民眾一同倒數點亮「匯聚之門」，帶領民眾一同欣賞鶯歌的製陶歷史至當代多元藝術匯聚。

「微笑音樂市集」現場匯集豐富的三鶯在地藝術元素，多項音樂表演、工藝手作、咖啡文創，美術館以藝術結合互動遊戲數位科技打造的ArtGOGO Bus，還有超人氣特色餐飲胖卡車，現場許多民眾攜家帶眷前來體驗。於活動期間，也推出「聆聽漫遊」工作坊及走讀活動，引領民眾透過移動和聆聽的方式，探索以三鶯地區為出發的藝術、歷史、人文、產業多元面向。

文化局局長龔雅雯表示，三鶯文創品牌活動「鶯歌藝術季」，分為「聚」、「唱」、「聽」、「樂」4大主題，包含匯聚之門光影牆、來唱鶯歌音樂會、聆聽漫遊工作坊及走讀、微笑音樂市集，透過美學市集、音樂表演、戶外藝術裝置、親子活動、聆聽三鶯藝文景點等活動串聯，搭配鶯歌公有市場美食廣場餐券辦理抽獎活動，邀請民眾用音樂感受鶯歌的多元藝術匯聚。鶯歌藝術季活動自即日起至25日，更多的活動資訊可上「鶯歌藝術季」官方網站https://www.yinggeartsfestival.com或陶博館粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。