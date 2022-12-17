為了拚疫後觀光，「金牌台灣啤酒故鄉」台中烏日啤酒廠觀光工廠全新完工，全力投入疫後觀光市場，遊客不但可以參觀啤酒全製程，品嚐未發酵的麥汁、剛釀好的上青啤酒，還可DIY親釀、品評，以及購買當天生產的啤酒，體驗金牌台灣啤酒的魅力。

台酒在全台有12家酒廠，2019年台灣菸酒公司啟動「觀光酒廠風華再現」計畫，其中打頭陣的即是斥資1.4億元烏日啤酒廠觀光工廠。

烏日啤酒廠的觀光工廠以緊鄰高鐵、台鐵及捷運三鐵共構的交通優勢，結合體驗在地「金牌台灣啤酒故鄉」啤酒釀造文化，期許為疫後的觀光市場帶來新氣象，台酒預計可提升一年到10萬人次觀光、業績可望達6000萬元，較過去一年4萬人次觀光量、業績3000萬元倍增。

烏日啤酒廠前身為烏日糖廠，1968年設廠，為台酒第二座酒廠，有54年歷史。因應我國加入WTO、菸酒全面開放，烏日啤酒廠 2003 年推出團隊研發成果金牌台灣啤酒，躍升為全台第一大品牌，因此有「金牌台灣啤酒故鄉」的美稱， 2011 年結合在地水果研發的水果啤酒暴紅，也成為暢銷品項，該廠也因品項齊全，成為啤酒外銷工廠。

烏日啤酒廠占地約3.3萬坪，原有糖化、發酵、包裝工廠等廠房，不對外開放，年生產啤酒1100萬打0.6公升的瓶裝啤酒，產量占全台的1／4，為全台第三大酒廠；烏日啤酒廠觀光工廠占地利之便，距離台中捷運綠線烏日站300公尺，可步行前往參觀，1000多坪的糖化、 醱酵、包裝等生產線全部透明化，讓遊客就近體驗。

台灣金牌啤酒精選進口大麥芽、精緻啤酒花及上等蓬萊米為主要原料，採用優良品種的酵母經低溫發酵、貯存陳熟等過程精釀而成。遊客可先參觀啤酒的投料、高溫糖化，品嚐未發酵的麥汁，然後進入室溫約在攝氏5度的發酵儲酒展示館，參觀釀酒的槽桶，以及降溫發酵製程，最後可參觀包裝生產線、品嚐剛釀好的青啤酒，並且可購買當天生產的啤酒。

觀光工廠內還有小型釀酒工廠，採用德國進口紅銅製的二座糖化過濾兩用鍋及八個不鏽鋼發酵與貯酒桶，過去為金牌台灣啤酒研發團隊試釀不同口味啤酒使用， 也將開放遊客DIY親釀，體驗台灣啤酒頂尖的製酒技術。

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