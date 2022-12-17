屏東縣建國國小為推廣天文教育，日前在校內舉辦「一瞬永恆ESG．冬夜音符星空音樂會」，吸引數百人共襄盛舉。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣建國國小為推廣天文教育，日前在校內舉辦「一瞬永恆ESG．冬夜音符星空音樂會」，吸引數百人共襄盛舉。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣建國國小為推廣天文教育，日前在校內舉辦「一瞬永恆ESG．冬夜音符星空音樂會」，吸引數百人共襄盛舉，大小朋友對於可以輕而易舉在市區觀星感到震撼，校方表示，星空音樂會成功喚醒大眾對光害的重視。

建國國小指出，「一瞬永恆ESG．冬夜音符星空音樂會」是藉由推動節電議題及科普天文，以校內的獵戶座天文台與宇宙戰艦星象館等專業天文設施，所設計出的天文節電活動，讓民眾樂於走出戶外，體驗一年一度的雙子座流星雨。

校方表示，星空音樂會吸引許多家長帶著小朋友前來參與探索，參與人數有數百人，活動中除宣導各項環保政策及節能減碳事項外，還喚起大眾對節能減碳、愛護地球、環境保護以及降低文明光害的重視，讓民眾放下手機、遠離螢幕，走入大自然的懷抱，透過與大自然互動，體驗徜徉於星空下的美好。

至於音樂會部分，校方說，表演陣容豐富，除邀請LA Bee 彼人聲樂團以及原野歡唱外，還有熱血的街舞表演。當中，彼人聲樂團是純人聲的阿卡貝拉團隊，目前成軍4年，曾在TCMC中拿下金牌的佳績。

而成軍於2009年的原野歡唱有著屏東最純淨的原聲，擅長結合不同的音樂元素，在一個既是複雜也算多元音樂潮流裡走出自己的路，唱出自己的歌。街舞則由優世界街舞工作室的屏東在地的團隊Bravo Crew領銜演出，為街舞比賽的常勝軍，是街舞運動中不容小覷的新勢力。