農委會為協助農產外銷業者建立品牌，委託台灣設計研究院辦理專案計畫，十餘年來已打造超過170個農產外銷品牌，並以「TGA select」品牌共同行銷。聖誕佳節將近，農委會宣布於17、18日兩天在台北火車站一樓大廳舉辦「TGA Select．農民麗．聖誕市集」，將有10個台灣TGA select新品牌、22家在地食農品牌商品參加。

農委會表示，該會歷年來輔導的外銷農企業，無論是堅持環境與生產平衡的生態永續淨零理念，或是產銷價值鏈的加值整合，以及農產與畜牧技術規格化管理等，在台灣設計研究院協助導入設計後，已逐步與國際接軌。

此次參展廠商包括體現永續價值的格園社會企業「香草畝研所」，將有零碳排香草品牌嶄新露出；為集結推動大武山脈原民部落咖啡產業，泰武咖啡生產合作社將南國陽光莊園等級香醇原味透由「燦日大武山」呈現；歷經十幾年選育的台灣原生種黑豬產品「Odiva」，帶來由屏東產地直送最佳溫度的細緻甘甜；鮮田國際「鮮田百香果」則將展現果園全溫棚滴灌控管打造、顆顆飽滿酸甜好滋味的黃金百香果。還有許多台灣最新潮美味的農產品，都能在這次聖誕市集活動一次限定品嘗與預購。

農委會指出，面對變化多端的消費市場，產品創新不僅能帶動品牌文化延續，透過新食感話題將農產原物料外銷到世界各地，也激發台灣農產業升級的能量。

今年度TGA共創計畫主角為日本消費者極為陌生的銀耳，農委會委由台灣設計研究院與日本知名連鎖選物店LOFT合作，從通路觀點尋找新的市場需求，從在地生活角度解析新市場機會，因而誕生了翻轉傳統銀耳形象的低卡新甜點；設研院同時與具有多國經驗的設計團隊薩巴卡瑪合作，輔導國內菇蕈主要供應商萬生生機公司開啟銀耳新市場，以產地直送的精選銀耳進行加工，消費者也可以在此次活動中搶先體驗！