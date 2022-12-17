為提振國產米食消費，農委會17日於總統府前北廣場舉辦為期兩天的「做伙來呷飯」國產米食明星大挑戰—食農教育推廣活動，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌蒞臨現場，總統感謝農民朋友的勤奮耕耘，種植出優質台灣稻米，並於會場中與在地特色米食攤商熱絡互動，總統也呼籲大家支持國產米食，減少對進口糧食的依賴，讓台灣農業能永續發展。

總統致詞表示，稻米是台灣種植面積最大的糧食作物，希望國民能更加認識台灣的米食文化，也希望透過「食農教育」政策，推廣台灣的在地飲食文化、農村文化及國產的優質農產品，盼望全國民眾響應吃當季、食在地，讓國產農產品能夠受到支持。

蘇貞昌也表示，米食在台灣有著深厚的情感，稻米也是重要的台灣糧食作物，雖然飲食受到西化影響，但是台灣技術卓越，米食多元加工技術研發都讓人讚嘆，希望國人能多多支持國產米。

農委會主委陳吉仲陪同總統及院長到活動展區與攤商互動，他表示，本次舉辦的活動，現場有來自各地、不同品種的優質好米、多家米食競賽的得獎業者、農會田媽媽班員與青農取自在地食材精心做出的米點心，以及漁畜廠商提供經濟實惠的優質國產畜禽產品與漁產品等，陳主委看到上午湧入許多的民眾到場品嚐採購，許多家長更帶著小朋友一同參與，他以農委會大家長的身分特別表達誠摯歡迎的心意，希望大家持續對國產農產品的熱情與支持。